V Slovenijo pošiljka japonskega zdravila favipiravir za klinično preskušanje

Ljubljana, 14. maja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in uradom Združenih narodov za projektne storitve glede dostave japonskega zdravila favipiravir. To bo namenjeno za klinično preskušanje pri zdravljenju nove koronavirusne bolezni, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.