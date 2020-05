NIJZ pripravil priporočila za turistično in gostinsko dejavnost

Ljubljana, 14. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil priporočila za turistično in gostinsko dejavnost. Gostincem svetuje, naj iz ponudbe izločijo samopostrežni način ponudbe. Onemogočiti pa bodo morali tudi dostop do otroških igral in revij. Gostje bodo morali v notranjosti uporabljati masko, sneli jo bodo lahko šele za mizo.

Na inštitutu gostincem priporočajo, naj iz ponudbe izločijo samopostrežne načine ponudbe, kot so solatni bari, košarice za kruh in plošče za več gostov. Gostom morajo onemogočiti tudi, da bi si postregli s kozarci ali začimbami. Jedilni pribor naj bo postrežen na način, ki onemogoča nezaščiten stik. Zato lahko uporabijo vrečke s priborom ali pa pribor zavijejo v papirnato servieto, izhaja iz priporočil.

Gostincem sicer svetujejo tudi, naj razmislijo o namestitvi fizičnih pregrad med mizami. Gostinci morajo onemogočiti dostop do otroških igral in odstraniti predmete, ki bi se jih lahko dotikalo več gostov, kot so na primer igrače, časopisi in revije.

Gostje bodo morali v notranjih prostorih nositi masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta, so zapisali na NIJZ. Nositi jo bodo morali ob prihodu do mize, odhodu od mize in uporabi sanitarij. Opozarjajo tudi, naj jo zatem odstranijo varno.

Gostinci pa bodo morali urediti tudi čakanje. Na inštitutu svetujejo, naj se poslužujejo rezervacij ali pa prostor primerno označijo s talnimi označbami.

Svetujejo tudi, naj bodo pozorni na čiščenje pribora in posode. Pri tem naj uporabljajo rokavice in vročo vodo ali pomivalni stoj. Tekstil, ki ga uporabljajo, naj bo primeren za pranje na 60 stopinjah Celzija. Uporabo namiznih prtov in blazin pa odsvetujejo.

Turističnim in gostinskim dejavnostim sicer na NIJZ še svetujejo, naj bodo tudi delovna oblačila primerna za pranje na 60 stopinjah. V skladu z navodili specialistov medicine dela pa naj uporabljajo tudi predpisano zaščitno opremo.

Tudi nastanitvenim enotam svetujejo, naj prilagodijo delo na recepciji in ustrezno uredijo prostor za čakanje. Gostom naj bo na voljo razkužilo, ponudijo pa naj tudi maske. Zaposleni naj si po rokovanju z dokumenti roke razkužijo, za goste pa naj pripravijo ločena pisala in jih razkužijo po vsaki uporabi. Promocijske materiale naj ponudijo, ko gost po njih vpraša, in jih ne razstavljajo tako, da bi jih lahko izbirali gostje.

V sobah z več posteljami bodo lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, ki bodo morali to izkazati ob prijavi. Tekstilne dekorativne elemente bodo morali odstraniti. Prilagoditi bodo morali tudi čiščenje in razkuževanje sob, te pa bodo morale biti tudi dobro prezračene.

Zaposlenim svetujejo, naj pri čiščenju sob uporabljajo zaščitne obleke ali predpasnike za enkratno menjavo. Tako bi preprečili prenos okužbe prek oblačil osebja.

Gostje bodo morali pri uporabi skupnih sanitarij, tako v gostilnah kot v namestitvah, uporabljati masko ali drugo zaščito za nos in usta. NIJZ svetuje, naj tudi v sanitarijah upoštevajo primerno razdaljo. Gostinci bodo morali zagotoviti tekočo vodo, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo, sušilniki za roke pa morajo biti izklopljeni. Sanitarije bodo morali redno zračiti in čistiti.

Ob tem pa so na inštitutu ponovno opozorili tudi na osnovna priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Ključno je, da si tako zaposleni kot stranke razkužujejo roke, upoštevajo zadostno medosebno razdaljo in higieno kašlja ter pogosto zračijo prostore.

NIJZ priporoča tudi, naj dela samo zdravo osebje, brez simptomov akutne okužbe dihal. Tako zaposleni kot gostje morajo biti z ukrepi seznanjeni. NIJZ svetuje, naj bodo priporočila nameščena na vidnih mestih, predvsem na vhodih v objekte. Izvajalec storitve naj tudi zagotavlja razkužilo. Stiki med osebjem in gosti naj bodo čim manjši. Gostincem pri tem svetujejo, naj uvedejo brezstično naročanje hrane in pijače ter plačevanje.

Gostom pa na inštitutu svetujejo, naj si ob prihodu razkužijo roke in spoštujejo navodila gostinca.