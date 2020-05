DeSUS poenoten v zahtevah za izpolnitev ključnih zavez iz koalicijske pogodbe

Ljubljana, 14. maja - Izvršni odbor in svet DeSUS zahtevata, da v koaliciji nemudoma dajo na mizo ključne vsebine, zaradi katerih so vstopili v vlado. Med drugim zahtevajo takojšnjo ustanovitev delovne skupine za pripravo zakona o demografskem skladu. Pričakujejo tudi dvig prispevne stopnje za področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe, pravi predsednica Aleksandra Pivec.