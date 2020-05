Pivčeva: Medijsko prikazovanje navideznega razkola v DeSUS poskus destabilizacije stranke in padca vlade

Ljubljana, 12. maja - Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec meni, da je medijsko "prikazovanje navideznega razhajanja in razkola znotraj DeSUS" poskus destabilizacije stranke in padca celotne vlade. "Bili smo uspešni v boju proti epidemiji. Z dobrim delom za našo domovino bomo v DeSUS nadaljevali," je napovedala na Twitterju in dodala ključnik "nedamoseprovokacijam".