Koalicija in opozicija v razpravi o zaščitni opremi vsaka na svojem bregu

Ljubljana, 14. maja - Tudi v nadaljevanju razprave o vladnem poročilu glede nabav zaščitne opreme v DZ so predstavniki koalicije in večine opozicije ostali vsaksebi. Prvi so zagovarjali vsebino poročila in opozarjali na brezbrižnost prejšnje vlade. Drugi so opominjali na sume korupcije pri nabavah opreme, glasovanje o pozneje potrjenem vladnem sklepu pa obstruirali.