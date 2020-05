Določena zaščitna in medicinska oprema za covid-19 brez uvoznih dajatev in DDV

Ljubljana, 14. maja - Vlada je izdala odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije covida-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. Gre za določeno zaščitno in medicinsko opremo, kot je oprema za zaščito ust in nosu, rokavice, zaščita za obraz itd., ki se v Sloveniji potrebuje za spopadanje s posledicami epidemije.