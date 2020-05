Bruselj ustavil pošiljke medicinskih mask iz Kitajske

Bruselj/Ljubljana, 14. maja - Evropska komisija je začasno ustavila pošiljke v okviru svežnja desetih milijonov medicinskih mask iz Kitajske, potem ko sta se Nizozemska in Poljska pritožili glede neustrezne kakovosti mask. V komisiji preučujejo položaj in zatrjujejo, da bodo storili vse, da pridejo stvari do dna, saj je varnost državljanov vselej njihova prioriteta.