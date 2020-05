Na Hrvaškem priporočili medsebojno razdaljo kopalcev v morju in bazenih

Zagreb, 14. maja - Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) je danes priporočil, naj obiskovalci in zaposleni na hrvaških plažah in v bazenih ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 metra tudi med kopanjem. Omejili so število obiskovalcev prostorov na kopališčih, ki jih je na sto kvadratnih metrih lahko istočasno največ petnajst.