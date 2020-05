Pedagoški delavci pred odprtjem vrtcev opozarjajo na ne v celoti domišljene rešitve

Ljubljana, 14. maja - Rešitve, ki jih za vrtce predlagata pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo, so po oceni strokovnjakov neusklajene in ne v celoti domišljene, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Med drugim pozivajo k spremembi normativov za število otrok v skupini glede na odraslega.