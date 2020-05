Hrovatova bivakira v jedilnici, Štuhčeva navdušena, da je znova na snegu

Bovec, 14. maja - Meta Hrovat in Ilka Štuhec sta bili na Kaninu v vlogi znanilk zapoznele smučarske pomladi. Specialistki svojih disciplin, Hrovatovi ležijo tehnične, Štuhčevi hitre, sta prvič po dvomesečnem premoru zaradi novega koronavirusa vnovič smučali in to na naravnem snegu. Hrovatova sicer bivakira kar v jedilnici restavracije na Kaninu.