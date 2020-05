SD zahteva razpravo o rasti brezposelnosti v epidemiji

Ljubljana, 14. maja - Polanci SD opozarjajo na visoko in hitro rast števila brezposelnih, do katere prihaja v razmerah epidemije. Predsednico odbora DZ za delo Evo Irgl so pozvali k sklicu seje odbora, na kateri bi vlado pozvali, naj ponovno vzpostavi socialni dialog in skliče sejo Ekonomsko-socialnega sveta, ki bi obravnaval ustrezne ukrepe.