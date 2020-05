V opoziciji do vladnega poročila glede nabav zaščitne opreme neusmiljeni

Ljubljana, 14. maja - Poslanske skupine opozicijskih strank so bile v predstavitvi stališč o vladnem poročila glede nabav zaščitne opreme v nadaljevanju izredne seje DZ neusmiljene in nekatere tudi niso varčevale z besedami, kot so kraja, kriminal in vojno dobičkarstvo. Zahtevale so, da se sumi nepravilnosti raziščejo.