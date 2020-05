V koaliciji trdno stojijo za navedbami iz poročila o zaščitni opremi

Ljubljana, 14. maja - Poslanske skupine koalicije so v predstavitvi svojih stališč o vladnem poročilu glede zaščitne opreme v nadaljevanju izredne seje DZ pričakovano izrazile podporo poročilu. Poudarile so pomen, ki ga je imelo hitro ukrepanje aktualne vlade, s čimer je po njihovih besedah reševala tudi življenja državljank in državljanov.