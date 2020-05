Evroposlanci za medsebojno združljive aplikacije za sledenje okužbam s covidom-19

Bruselj, 14. maja - Evropski poslanci so se v današnji razpravi o uporabi aplikacij za pametne telefone pri omejitvi širjenja covida-19 strinjali, da mora biti njihova uvedba koordinirana na ravni EU in da morajo biti združljive med seboj. Izpostavili so tudi pomen varovanja zasebnosti in osebnih podatkov. Z njimi se je strinjal tudi evropski komisar Didier Reynders.