Trgovinska zbornica pozdravlja ponedeljkovo odprtje vseh trgovin

Ljubljana, 14. maja - V Trgovinski zbornici Slovenije so po besedah njene predsednice Marije Lah izjemno veseli, da bodo v ponedeljek lahko vrata odprla vse trgovine. Kot je zagotovila, so trgovci pripravljeni na vse, pričakujejo pa nekaj težav pri prodaji tekstila in čevljev. Lahova je zato pozvala k strpnosti potrošnikov.