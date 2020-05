Pandemija odnesla tudi kolesarsko dirko v Veliki Britaniji

London, 14. maja - Prireditelji kolesarske dirke po Veliki Britaniji so odpovedali letošnjo dirko in jo prestavili na drugo leto, so danes sporočili prireditelji največje kolesarske preizkušnje na Otoku. Razlog za odpoved so negotove razmere zaradi pandemije novega koronavirusa, hkrati pa bi potekala v istem terminu kot letošnja prestavljena dirka po Franciji.