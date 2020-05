Simoniti v poslanskem odgovoru: S 25. majem bi se lahko sprostile kulturne prireditve v zaprtih prostorih

Ljubljana, 14. maja - Ministrstvo za kulturo si prizadeva, da bi se v okviru sprememb odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom s 25. majem sprostilo tudi opravljanje kulturnih prireditev v zaprtih prostorih, kot so glasbene in gledališke prireditve, je minister Vasko Simoniti zapisal v odgovoru na poslansko pobudo.