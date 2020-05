Na mestnih plakatih Ulična galerija v času epidemije

Ljubljana, 14. maja - Na mestnih plakatih so na več ljubljanskih prizoriščih na ogled fotografije, ki so del skupinske razstave Ulična galerija v času epidemije. Pri projektu v podporo umetnosti v času epidemije koronavirusa so moči združili podjetje Tam-Tam, ki tudi sicer upravlja z ulično galerijo, in skupina fotografov Fotogank. Razstava bo na ogled do 25. maja.