Celjski občini več kot pol milijona evrov za severno vezno cesto

Celje, 13. maja - Celjska občina in ministrstvo za infrastrukturo sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce iz sredstev evropske kohezijske politike. V skladu s to pogodbo bo občina letos in naslednje leto od ministrstva prejela 504.531 evrov iz evropske kohezijske politike.