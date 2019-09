V Celju se začenja gradnja severne vezne ceste

Celje, 24. septembra - Podjetje Voc je danes v Celju začelo gradnjo severne vezne ceste med soseskama Zgornja Hudinja in Nova vas. Projekt je ocenjen na 1,65 milijona evrov in bo predvidoma zaključen do poletja leta 2021. Na Mestni občini Celje pričakujejo, da bodo za naložbo prejeli nekaj več kot 504.000 evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada.