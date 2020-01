Celjski občini za severno vezno cesto kohezijska sredstva

Celje, 28. januarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Kohezijski sklad sta podprla projekt izgradnje severne vezne ceste med soseskama Zgornja Hudinja in Nova vas in celjski občini v ta namen zagotovila 429.000 evrov. Vrednost projekta je sicer ocenjena na 1,65 milijona evrov, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj.