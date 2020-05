Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o protestu proti predlogu spremembe zakona o ohranjanju narave. Udeleženci protesta so se postavili v bran naravi in nevladnim okoljskim organizacijam. Agencije so pisale tudi o napovedi infektologinje Bojane Beović, da se v Sloveniji bliža normalizacija življenja.