Dnevnik o ideološki vojni SDS (13. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Zoran Potič v komentarju Poženi kolo demokracije proti vojnam piše, da je SDS hitro razkrila svoje prave barve. Z depešo o stanju medijev v Sloveniji, obračuni s slovenskim pravosodjem in slovenskimi mediji sta stranka in njen predsednik Janez Janša pokazala svojo radikalnost in ideologije.