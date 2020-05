Primorske novice o partnerskem sodelovanju v turizmu (13. 5.)

Koper, 12. maja - Helena Race v komentarju Skupaj v dobrih in slabih časih piše o partnerskem sodelovanju Parka vojaške zgodovine, Parka Škocjanske jame in Kobilarne Lipica. Odkar so pred štirimi leti začeli sodelovati, se jim je število obiskovalcev povečalo. Res pa je, da so bila minula leta nasploh dobra za turizem.