Od danes spet študij v čitalnicah Nuka

Ljubljana, 5. junija - Potem ko je Nacionalni inštitut za javno zdravje v četrtek objavil posodobljena priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom v knjižnicah, čitalnicah in arhivih, je Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) danes odprla vrata svojih čitalniških prostorov. Uporabnikom je na voljo 80 čitalniških mest in štiri računalniške delovne postaje.