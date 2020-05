Na ljubljanskem letališču pripravljeni na prihod potnikov

Braslovče, 11. maja - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pozdravljajo sprostitev omejitve letalskega potniškega prometa, saj bodo lahko letalski prevozniki sedaj načrtovali letenje. Večina letalskih prevoznikov je lete odpovedala do konca maja, so pa na letališču v zadnjih dneh že sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa, so povedali za STA.