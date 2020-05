V Brežicah napori za krepitev zaposljivosti mladih

Brežice, 11. maja - Brežiška občina in tamkajšnji Zavod za podjetništvo, turizem in mladino so se s sodelovanjem konzorcijskega partnerja Mladinski center Maribor lotili projekta za krepitev mladinskega sektorja oz. trajnega vključevanja mladih na trg dela. Stal bo skoraj 180.000 evrov, izvajati so ga začeli februarja, končali ga bodo septembra prihodnje leto.