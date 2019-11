V Brežicah o koristnosti mladinskega dela

Brežice, 7. novembra - V Mladinskem centru Brežice so danes pripravili posvet z okroglo mizo o koristnosti mladinskega dela za mlade same in lokalno skupnost. S konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most želijo okrepiti podporne strukture za razvoj tovrstnega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih in predstaviti zgledne primere.