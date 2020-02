Brežiški mladinski inkubator bo skušal okrepiti zaposlovanje mladih

Brežice, 15. februarja - V Mladinskem centru Brežice je v začetku meseca stekel projekt MI - mladinski inkubator, ki naj bi mladim v Brežicah in Posavju olajšal pot do zaposlitve in jim omogočil pridobivanje znanja ter veščin za aktivno državljanstvo. Z nekaj manj kot 180.000 evrov sta projekt podprla tudi država in Evropski socialni sklad.