Ob navodilih ministrstva za izobraževanje pomisleki o izvedljivosti

Ljubljana, 9. maja - Ministrstvo za izobraževanje je izdalo navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem. Učitelji pa se po družbenih omrežjih sprašujejo, kako bodo ta navodila uspeli izvesti v praksi. Ministrici Simoni Kustec predlagajo, da to leto do konca izpeljejo na daljavo ter prilagodijo kriterije za sprejem v srednje šole in na fakultete.