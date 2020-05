Vlada sprejela načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020

Ljubljana, 7. maja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020. Delovanje vlade bo v letošnjem letu tako med drugim usmerjeno v izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih ter izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti ob nesrečah, so sporočili po seji.