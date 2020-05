Med sanacijo kočevskih občinskih gozdov posadili 45.000 dreves

Kočevje, 7. maja - Na Kočevskem, kjer so se zadnja leta podobno kot drugje po državi spopadali s številnimi naravnimi nesrečami, ki so v veliki meri poškodovale gozdove, so se lani in letos lotili sanacije občinskih gozdov. V kočevskih občinskih gozdovih, s katerimi sicer upravlja družba Kočevski les, so zasadili več kot 45.000 drevesnih sadik.