Zaposleni na zavodu za blagovne rezerve podprli Galeta in pozvali k njegovi zaščiti

Ljubljana, 7. maja - Zaposleni na zavodu za blagovne rezerve so v današnjem odprtem pismu pristojne organe pozvali, da čim prej raziščejo sporna ravnanja, na katera je opozoril Ivan Gale, in zaključijo z nujno potrebnim epilogom, Galeta pa zaščitijo. "Zaposleni sodelavca Ivana Galeta podpiramo v prizadevanjih za pravno, moralno in etično državo," so zapisali.