Novogoriški župan: Goriški grozi gospodarski zlom

Nova Gorica, 7. maja - Novogoriški župan Klemen Miklavič opozarja, da regiji grozi huda gospodarska in socialna kriza. Med razlogi sta slaba prehodnost državne meje v času epidemije in navezanost severnoprimorskega gospodarstva na sosednjo Italijo, ki je v epidemiji med najbolj prizadetimi državami. Najbolj sta na udaru turizem in igralništvo.