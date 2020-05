V času epidemije potniki z ljubljanskim Kavalirjem do lekarn, trgovin in tržnice

Ljubljana, 8. maja - Tudi med epidemijo koronavirusa, ko javni potniški promet ni deloval, je v Ljubljani vozil Kavalir. Ta predvsem starejšim in gibalno oviranim pomaga pri mobilnosti po središču mesta. Potniki se za vožnjo odločajo le, če je ta nujna. Večinoma pa se zapeljejo do lekarn, trgovin in tržnice, so za STA pojasnili na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP).