Mariborska vstopna točka za osebe s sumom na covid-19 se seli na Tezno

Maribor, 7. maja - Mariborska vstopna točka za bolnike s sumom na okužbo s covidom-19, kjer opravljajo testiranja z brisom, se seli iz šotora na Cesti proletarskih brigad na Taboru v prostore Zdravstvene postaje Tezno. Na začetku tega tedna so tja že preselili vstopni točki za pediatrijo in ginekologijo, do konca maja se bo preselila še vstopna točka za ostale.