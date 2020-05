Aprila število brezposelnih medletno poskočilo za petino

Ljubljana, 6. maja - Aprila je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 88.648 oseb, kar je je 13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Rast števila brezposelnih je po njihovih navedbah posledica upočasnjene gospodarske aktivnosti in zmanjšanega vključevanja brezposelnih v zaposlitve.