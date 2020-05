Ministrstva z različnimi aktivnostmi za več spoštovanja pri načelu enakosti spolov

Ljubljana, 6. maja - V okviru posameznih ministrstev so tudi v letih 2018 in 2019 potekale različne aktivnosti, da bi v že začete procese vključevali načelo enakosti spolov. Za tiste aktivnosti, ki so finančno ovrednotene v vladnem poročilu za leti 2018 in 2019, je bilo namenjenih skupno 7,1 milijona evrov.