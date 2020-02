Za boljši položaj žensk v znanosti potrebna odprava spolnih stereotipov in pristranskosti

piše Lea Udovč

Ljubljana, 10. februarja - Odstotek raziskovalk in deklet, ki izberejo tehniške in naravoslovne poklice, je še vedno nizek, njihove karierne možnosti pa so omejene. K temu prispevajo tudi nezavedne pristranskosti, dvojna merila in spolni stereotipi, je pred mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti, ki ga obeležujemo 11. februarja, dejala raziskovalka Andreja Gomboc.