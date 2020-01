Poročilo: Globalna enakost med spoloma bo dosežena čez 100 let

Ženeva, 8. januarja - Svetovni gospodarski forum (WEF) v najnovejšem poročilu ugotavlja, da bo človeštvo ob trenutni hitrosti sprememb v prid ženskam enakost med spoloma na področju politike, gospodarstva, izobraževanja in zdravja doseglo v devetindevetdesetih letih in pol. To je sicer osem let in pol prej v primerjavi z izračunom iz leta 2018.