V trgovini zadovoljni s ponovnim odprtjem, opozarjajo na velik upad prihodkov

Ljubljana, 5. maja - Trgovci so zadovoljni, da je po dveh mesecih prišlo do vnovičnega delnega odprtja tudi neživilskih trgovin. Rezultati v panogi so sicer zelo zaskrbljujoči, je danes dejala predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah. Po njenih izračunih bi lahko bili prihodki panoge konec leta v letni primerjavi nižji tudi za več kot petino.