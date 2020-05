Vlada za enotna merila na področju kibernetske varnosti

Brdo pri Kranju, 4. maja - Vlada želi vzpostaviti enotna merila za državne institucije na področju kibernetske varnosti, saj so ta trenutno precej razpršena in nedorečena, so po današnji seji sveta za nacionalno varnost sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Vprašanje tehnologije 5G namreč za vlado v prvi vrsti predstavlja vprašanje nacionalne varnosti.