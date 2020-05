Gostinski lokali odprli svoje terase

Ljubljana, 4. maja - Gostinski lokali so danes odprli svoje terase. Zmogljivosti so prilagodili razmeram in prepolovili število miz, a je marsikje kljub temu precej živahno. Gostje, ki spoštujejo navodila, prihajajo predvsem na kavo, precej povprašujejo tudi po sladoledih. Nekateri lokali sicer še naprej ostajajo zaprti.