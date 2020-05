Novoustanovljeni strokovni svet za turizem na Brdu pri Kranju o ukrepih za pomoč turizmu

Brdo pri Kranju, 4. maja - Na svoji prvi seji se bo danes na Brdu pri Kranju sestal novoustanovljeni strokovni svet za turizem, posvetovalni organ ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Seznanil se bo s predlogi ukrepov za pomoč turizmu zaradi epidemije novega koronavirusa in usmeritvami zdravstvene stroke glede izvajanja gostinskih in drugih turističnih storitev.