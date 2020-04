Znani zmagovalci prvega panevropskega hackathona #EUvsVirus

Ljubljana, 30. aprila - Znani so zmagovalci prvega panevropskega hackathona #EUvsVirus. Izbranih je bilo 117 rešitev, ki podpirajo ukrepe za okrevanje v času pandemije covida-19. Med temi rešitvami je tudi projekt Guide-Your-Guide: Experience culture from home, kjer je v ekipi sodelovala tudi udeleženka iz Slovenije, so navedli na ministrstvu za izobraževanje.