Iz katoliških vrst in Zbora za republiko v podporo vladi v prizadevanjih za zajezitev epidemije

Ljubljana, 30. aprila - Zbor za Republiko, Komisija Pravičnost in mir, Zavod Prebudimo Slovenijo ter Društvo Slovenski katoliški izobraženci so v skupni izjavi izrazili podporo vladi v prizadevanjih za zajezitev epidemije covida-19. Ob tem zavračajo nekatera ravnanja predstavnikov opozicije in obsojajo grožnje s ponovnim izbruhom "ljudske jeze".