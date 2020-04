Vlada bo obravnavo poročila o dobavah zaščitne opreme zaključila na četrtkovi seji

Ljubljana, 29. aprila - Vlada je na današnji seji začela obravnavo poročila o stanju in dobavah zaščitnih sredstev in jo bo zaključila na četrtkovi seji, so sporočili po seji vlade. Ob tem so v sporočilu dodali, da je vladi uspelo zagotoviti zadostno količino opreme, potrebne v epidemiji covida-19, kljub dejstvu, da so na globalnem trgu vladale izredne razmere.