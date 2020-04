Kozlovičeva pohvalila pravosodne sodelavce za njihovo delo v času epidemije

Dob, 29. aprila - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je med današnjim delovnim obiskom Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pohvalila pravosodne sodelavce, da jim je v času epidemije bolezni covid-19 uspelo ohraniti zdravje in življenja zaprtih in zaposlenih. Spregovorila pa je tudi o učinkih vladnih ukrepov na njihovo delo in predlogih za naprej.