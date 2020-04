Koritnik med obiskom v Logatcu poročil enega prvih parov po sprostitvi omejitev

Logatec, 29. aprila - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes obiskal občino in upravno enoto Logatec. Predstavnikom občine in upravne enote je pojasnil spremembe, ki jih prinašajo v torek sprejeti zakoni, so zapisali na ministrstvu. Med obiskom je minister tudi poročil prvi par na območju Logatca, ki je zakonsko zvezo sklenil po sprostitvi omejitev.