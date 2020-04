Od srede znova odprte knjižnice, galerije in muzeji; s ponedeljkom tudi terase in vrtovi gostinskih lokalov

Ljubljana, 28. aprila - Vlada s sredo sprošča delovanje knjižnic, galerij in muzejev, pa tudi storitve nepremičninskega posredovanja in dimnikarske storitve. Kot je zapisano v sporočilu po današnji dopisni seji vlade, pa bo s ponedeljkom med drugim spet dovoljena tudi strežba gostinskih lokalov na prostem.

Na današnji dopisni seji je vlada dopolnila seznam izjem, za katere ne velja več prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem zunaj zaprtih prostorov.

Že v sredo bodo tako sproščene storitve nepremičninskega posredovanja. Kot so pojasnili na vladi, menijo, da je tudi pri nepremičninske posredovanju stik med ponudnikom storitev in potrošniki minimalen ter da je ob strogem upoštevanju navodil NIJZ možnost okužbe s covidom-19 preprečena ali minimalna.

Postopno sproščajo tudi storitve na področju kulturne dejavnosti, kjer je kljub zaprtemu prostoru storitev možno organizirati na način, da je onemogočen stik med obiskovalci ali je stik minimalen. Tu vlada izpostavlja knjižnice, muzeje in galerije, kjer je število obiskovalcev in njihovo gibanje v prostoru ob upoštevanju navodil NIJZ lahko strogo nadzorovano.

Zaradi povečanega tveganja zaradi neoskrbovanih naprav pa se je vlada danes odločila tudi za sprostitev dimnikarske dejavnosti.

S ponedeljkom pa bodo sproščene tudi strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, torej na prostem, storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev.

Vključitev strežbe na terasah in vrtovih gostinskih lokalov pomeni začetek sproščanja gostinske dejavnosti, pri kateri je zaradi odprtega prostora ob upoštevanju navodil NIJZ možnost okužbe možno preprečiti oz. zmanjšati na minimum, so izpostavili na vladi.

Tekstilna dejavnost zajema izdelavo pletenin, tekstilij, oblačil, kvačkanih materialov, spodnjega perila, nogavic tehničnih tekstilij in šivanje delovnih oblačil, šiviljska popravila, šivanje izdelkov, ki niso oblačila, ter šiviljska popravila. Tudi pri izdelavi oblačil po meri je stik s potrošnikom minimalen.

Enako velja za usnjarsko in obutveno dejavnost, ki zajema proizvodnjo usnja in izdelave usnjenih in sorodnih izdelkov, strojenje in dodelavo usnja in krzna, potovalne galanterije, proizvodnjo obutve, oblačil in popravil in usnjene galanterije. Gre za sprostitev storitev čevljarskih, torbarskih, krznarskih storitev, med katerimi so storitve, ki se izvajajo na obrtni način. Ker pogosto, zlasti čevljarji, hkrati ponujajo storitev izdelave ključev, se tem storitvam dodaja tudi izdelava ključev.

S ponedeljkom pa vlada sprošča tudi nekatere storitve, potrebne za delovanje javnih služb, ki se postopno sproščajo, npr. urade in upravne enote, in za postopno sproščanje na področju šolstva. Tako bodo spet delali fotografi in fotokopirnice.

Prav tako bodo spet lahko delali urarji in zlatarji, ki se delajo na obrtni način in imajo minimalen stik s potrošnikom. Vse navedene storitve je dovoljeno ponujati in prodajati le ob strogem upoštevanju navodil NIJZ, na način, da se prepreči možnost okužbe ali je možnost minimalna, so zapisali na vladi.

Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov, ki vključuje na primer ličenje, manikure, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanja dlak, se po novem v nabor dejavnosti, kjer se omejitve odpravljajo, vključi tudi druge storitve na področju dejavnosti higienske nege, kot sta masaža in pedikura. Druge dejavnosti, kot so savne, kopeli, wellness, piercing, tetoviranje in drugi podobni postopki zaradi večje možnosti okužbe niso vključeni.

Zaradi postopnega sproščanja ukrepov lahko starejši od 65 let, enako kot druge ranljive skupine, nakup opravijo tudi zunaj priporočenega termina med 8. in 10. uro dopoldne, torej v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne. Odpravljena je tudi določba o izkazovanju starosti. Kljub temu pa ostaja priporočilo ranljivim skupinam, naj še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim.

Poleg tega pa bodo lahko trgovine, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, z namenom preprečevanja gneče v času pred in po prvomajskih praznikih, lahko odprte tudi v nedeljo, 3. maja, med 8. in 13. uro.

Vlada je sicer danes sprejela tudi odgovor na dopolnitve pobude za presojo ustavnosti o omejitvah gibanja. Glede na zmanjševanje števila okuženih sproščanju določenih drugih ukrepov sicer sledijo tudi z omilitvami pri omejitvi gibanja oziroma s širitvijo upravičenih izjem. Ukrepi, ki ostajajo v veljavi, pa so po mnenju vlade še vedno nujni za varovanje javnega zdravja in življenja prebivalcev v danih okoliščinah ne posegajo nesorazmerno v človekove pravice.

Glede očitkov o nespoštovanju načela delitve oblasti pa vlada pojasnjuje, da se z vidika razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo ni nič spremenilo, ker izredno stanje ni bilo razglašeno. Vse ukrepe vlada sprejema na podlagi veljavnih zakonskih podlag, ki jih je sprejel DZ in jih vedno lahko tudi spremeni, če presodi, da je to potrebno, so še navedli v odgovoru, zapisanem v sporočilu po seji vlade.